Eşini 57 yerinden bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da 18 Şubat 2025’te Selma Kara (38) boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi İsmail Kara (42) tarafından 57 bıçak darbesiyle öldürüldü. Kara hakkında, “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılırken davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Mahkeme sanık hakkında indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Sanık eş hakkında, boşanma sürecinin henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş olması son derece önemlidir. Çünkü uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin, kadın cinayetlerinde adeta otomatik refleks haline geldiğini biliyoruz. Bu karar, tam da bu yerleşik pratiğe karşı güçlü bir kırılma noktasıdır. Bu tür dosyalarda yargının verdiği her karar, yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön verir. Bugünkü kararın, benzer dosyalarda caydırıcılığı güçlendirecek ve ‘cezasızlık algısını’ zayıflatacak bir etki yaratmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.