Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü geldiği evde çıkan kavgada eşini çekiçle öldüren Ahmet Ayçelebi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 19:41
Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı
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Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Ayçelebi alkollü geldiği evinde eşi tarafından tepki görünce, Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı.

EŞİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte Ahmet Ayçelebi sabaha karşı evden gitmek istedi.

Tartıştığı eşi ise aracın lastiklerini indirerek kocasının gitmesine mani olmak istedi.

Duruma sinirlenen Ahmet Ayçelebi olay sonrası uyumaya giden eşine çekiçle saldırdı.

Kanlar içinde kalan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. 

TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçen zanlı Ahmet Ayçelebi'nin savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan Ayçelebi, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 

Eşi Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi yarın Gemiciler Mahallesi'nde toprağa verilecek. 


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