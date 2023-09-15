Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 23:02

Güncelleme: 15.09.2023 - 23:02

Yamaçova Mahallesi’nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki 27 AIL 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.