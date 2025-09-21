Eşini ve oğlunu öldürmekle suçlanan doktorla ilgili yeni iddia: 'Yüzerek çıktım' dedi ama üstü kuruydu!

Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanlarından 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın bulunduğu araç 12 Eylül günü Kızılırmak nehrine uçmuş, kazadan sadece Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Doktor Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkmış olması, sudan çıktıktan sonra yüzme bilmesine rağmen kurtarma için herhangi bir eylemde bulunmayışı üzerine soruşturma derinleştirildi.

"SUYA HİÇ GİRMEDİ, KENARDA BEKLEDİ"

Çelişkili ifadeler veren Kıyak, Kızılırmak'a ters şekilde düşen otomobilden sağ çıkması, görgü tanıkları ve Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarının ifadeleri üzerine "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Doktor Serdar Kıyak, ifadesinde sudan yüzerek çıktığını söylerken görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini ve kenarda beklediğini anlattı. Serdar Kıyak'ın olayın ardından cep telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı belirlendi.

"BOŞANMAK İSTEDİ AMA KONUYU KAPATTIK"

Yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığı öne sürülen Serdar Kıyak'ın, ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi.

Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemiş.

"EŞİNİ TEHDİT EDİYORDU" İDDİASI

Ölen kadının arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, Serdar Kıyak'ın, oğlunu kabullenmediği ve kendisini tehdit ettiğini anlattığı ortaya çıktı. Ayrıca doktorun son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Kıyak'ın bilgisayar ve cep telefonları da inceleniyor.