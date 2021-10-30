Eşinin şiddetinden kaçan kadın 3. kattan atladı
Kayseri'de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda koca Y.Ö., eşi C.Ö.'ye şiddet uygulamaya başladı.
Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bu numarayı sakın açmayın
- Migros harekete geçti
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Erdoğan’ın pilotu, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar...
- 3 kent beyaza büründü: 15 santimetreyi aştı
- Validen, 29 Ekim'de skandal açıklama
- Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan' çıkışı
- ABD'den peş peşe 'Türkiye' açıklamaları
- İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Kaplan'ı kızdırdı
- Askerlere Erdoğan posteri açtırdılar