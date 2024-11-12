Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:04

Dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınmayan Kastamonu’nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ölü bulundu. Civelek'in cansız bedeni Suğla Yaylası'ndaki göletten çıkarıldı. Peki, Eski AKP'li belediye başkanı Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek neden öldü?

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk babası Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

OSMAN NURİ CİVELEK NEDEN ÖLDÜ?

Osman Nuri Civelek, 20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'ya bağlı Azdavay'da dünyaya geldi. Azdavay İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Beldesi Dikmen İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak göreve başladı. Erzincan'da vatani görevini tamamladı.

Civelek, Dikmen İlköğretim Okulu'nda yedi yıl çalıştı. 1998 yılında Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Pansiyonlu İlköğretim Okulu'na geçti. Aynı okulda öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı ve iki yıl da müdür baş yardımcılığı yaptı. Azdavay Belediyesi'nin mevcut belediye başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta derece Arapça bilmektedir.

Osman Nuri Civelek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı olmuştur. Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu.