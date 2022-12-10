Eski AKP'li Turhan Çömez 'Dedem İsmailağa’ya mensuptu' dedi istismarı anlattı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 00:02

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez, katıldığı TELE1 yayınında dedesinin İsmailağa cemaatine mensup olduğunu ve annesini okula göndermediğini anlattı.

Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Dedem İsmail Ağa cemaatine mensup Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yakınıydı. İyi bir müslümandı bunlar gibi değildi fakat ne yazık ki o kültürel anlayışa o da katılmış. Ve annemi okula göndermemiş. 15 yaşında da evlenmiş halen daha genç yaşta evlenmiş olmanın ve okula gönderilmemiş olmanın ıstırabını yaşar. Ben anneme 40 yaşında okuma yazma öğrettim.”

İSTİSMARI ANLATTI

“Milletvekili olduğum dönem 2006’lı yıllar. İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvası'ndan bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçelievler Çocuk Yuvası'nın müdür muavini, düzgün aklı başında birisi. Dedi ki ‘Sizi medyadan tanıyorum, çok vahim bir durum var burada. Lütfen buluşabilir miyiz?’ Bir gece kalktım İstanbul’a geldim, bana Bahçelievler Çocuk Yuvası'nda yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti.

Saat 9 yurda gittim. Çocuklarla konuştum, o gece nöbetçi olanlarla konuştum. 33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki ‘Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar, İstanbul’da bazı gece kulüplerine götürüyorlar. 13 - 14 yaşında çocuklar… Bazen sabaha karşı geliyorlar bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu. Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım, o gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, resimlerini aldım inanılmaz bir dosya hazırladım.

“13-14 YAŞINDA ÇOCUKLARIMIZ BİR KISMI HAMİLE KALMIŞ”

Ertesi gün Ankara’da Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu devlet bakanı Nimet Çubukçu’ya gittim. Dedim ki ‘Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var. Bize emanet edilen yavrularımız gece yurtlardan alınıyor 13-14 yaşında çocuklarımız bir kısmı hamile kalmış başka isimlerle başka yerlerde doğum yaptırılmış. Doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş. Yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim’de bazı barlara gece yarıları götürülüyor.’

‘Biliyorum farkındayım’ dedi.

‘Niye bununla mücadele etmiyorsun?’ dedim. ‘Ne olur bunu deşifre etme, kimseyle konuşma söz ben bunun üstüne gideceğim.’ dedi.

Ertesi gün beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı."

“ERDOĞAN DA HABERDAR”

Çömez, olayın yaşandığı yıl olan 2006 yılında da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. 30 Aralık 2006 tarihli Haber7’de yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor:

“Turhan Çömez, konuyu bir rapor haline getirerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini belirtti ve 'Başbakan da olayın araştırılması için Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya emir verdi' dedi.

Çömez'i şaşırtan ise olayın üzerine gidilmesi yerine milletvekilini yurda alan iki öğretmenin sürülmesi oldu.

Elinde iddialarıyla ilgili bilgi ve belgeler olduğunu söyleyen Çömez, öğretmelerin sürülmesinin ardından konuyu kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettiğini kaydetti.

Olayın basına yansımasının ardından, Bakan Çubukçu'nun Çömez'den elindeki bilgileri kendine iletmesini istediği, bunun üzerine de Çömez'in Bakan Çubukçu'ya yeni bir rapor hazırlayarak gönderdiğini öğrenildi.

Çömez'in raporunda Bakan Çubukçu'ya, konunu üzerine birlikte gitme teklifinde bulunduğunu da belirtildi."