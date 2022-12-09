Hukukçu Çalıkuşu'ndan istismar tepkisi: Neden bir tane bile tutuklu yok?

09 Aralık 2022 Cuma, 22:41

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuksuz sanıklar Gümüşel, F.G. ve K.İ. 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

"ZİNCİRLEME CİNSEL İSTİSMAR" SUÇLAMASI İLE NEDEN TUTUKLANMADILAR?

Hukukçu Figen Çalıkuşu, dava tarihinin 23 Mayıs'a verilmesine tepki gösterdi ve ülkenin tüm kadınlarını davaya müdahil olmaya çağırdı. "Neden bir tane bile tutuklu yok" sorusunu kamuoyunun gündeminden düşürmeyeceklerini açıklayan Çalıkuşu, "İddianameye göre yakıştırılan suç, 'zincirleme cinsel istismar', Ceza Kanunu 103/2'ye göre 12 yaşın altındaki küçüklerde bu suç için verilecek en az ceza 18 yıldan başlar. Zincirleme halinde de bu cezanın çok daha fazlası olacağı kuvvetle muhtemel. Duruşmanın 22 Mayıs'a ertelenmiş olması, bir tane tutuklunun bulunmayışı kamuoyunda bu olayın soğutularak unutturulmaya çalışıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN İÇİN AÇIKLAMA YAPANLAR BUGÜN NEDEN SUSUYOR?

Sanatçı Gülşen'in arkadaşıyla şakalaştığı için uğradığı linç kampanyası neticesinde evinden kolluk marifetiyle gözatına alındığını, ifadeye çağırılmadığını, 700 kişinin şikayetçi olduğunu ve kurumların açıklama yaptığını hatırlatan Çalıkuşu, "Bugün o açıklamayı yapanlar neden sessiz? Çünkü cemaatlerle iç içe yaşayan siyasi iktidar bu toplumsal patalojik hastalık hakkında konuşulmasını istemiyor, sessizce geçiştirilsin istiyor. Daha önce de böyle olmadı mı? Hatırlayın Karaman’ı! Sessizce diyorum, bakın gazeteci arkadaşımız Timur Soykan durmasaydı bu davadan haberdar olabilecek miydik? Devletin denetim mekanızmaları nerede? Tarikatlar, cemaatler söz konusu olduğunda suç işleme özgürlüğü mü var? Suç işleyip cezasız bırakılma hakları mı var? Dava ancak iki yıla açılabilmiş daha beteri duruşma günü 23 Mayıs'a verilmiş. Daha daha beteri bir tane tutuklu bile yok!" şeklinde konuştu.

NEDEN BİR TANE BİLE TUTUKLU YOK?

Kanuna göre verilen cezanın en az 18 yıldan başlaması gerektiğinin altını çizen Çalıkuşu, "Neden bir tane bile tutuklu yok diyorum? İddianameye göre yakıştırılan suç, 'zincirleme cinsel istismar', Ceza Kanunu 103/2'ye göre 12 yaşın altındaki küçüklerde bu suç için verilecek en az ceza 18 yıldan başlar. Zincirleme halinde de bu cezanın çok daha fazlası olacağı kuvvetle muhtemel. Duruşmanın 22 Mayıs'a ertelenmiş olması, bir tane tutuklunun bulunmayışı yine aynı irade ve gayretin öne çıktığını gösteriyor. Zamana yayarak unutturmayı hedefliyorlar ama biz unutmamalıyız, toplum unutmamalı. Unutmayacağız unutturmayacağız" dedi.

BU ÜLKENİN KADINLARI VE ANNELERİ DAVAYA MÜDAHİL OLMALI

Hukuksal zulüm gören insanları hatırlatan Çalıkuşu, "Duruşmada bu ülkenin kadınları, bu ülkenin anneleri müdahil olarak başvurmalı ve duruşmaya katılmalı ve şimdiden "neden bir tane tutuklu yok?" sorusunu hep birlikte sormalıyız. Çünkü biz biliyoruz ki bir tweet attı diye Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluştu diye gözaltına alınan sabah baskınına uğrayan insanlarımız var, hukuksal zulüm gören insanlarımız var ama bu karanlığın zulmünü hep birlikte bu ülkenin insanları bu ülkenin evlatları birlikte yaşıyor. Susmayacağız, unutturmayacağız. 'Neden bir tane tutuklu yok?' diye hep birlikte soracağız ve duruşmada bu ülkenin kadınları olarak o gün o salonda bizlerde