Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

İstanbul Avcılar Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranırken polise teslim olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.

AA
03 Şubat 2022 Perşembe, 14:55
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, firari olarak aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B, 1 Şubat Salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Burçin B, çıkarıldığı Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


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