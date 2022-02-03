Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 14:55

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, firari olarak aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B, 1 Şubat Salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Burçin B, çıkarıldığı Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.