Eski Başsavcı Cihaner: ‘İki yıl sonra açılan seçim davasında kavuşturma yapılamaz!’

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından CHP İstanbul il Kongresi ve 38. Kurultay davaları üzerine açıklamalarda bulundu. Cihaner'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"CHP İstanbul il Kongresi ve 38. Kurultay davaları üzerine: 298 Sayılı Kanunun 180/1. Maddesine göre 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz” demektedir.' Gerek İstanbul Kongresi, gerekse Kurultay’a ilişkin kamu davaları seçimden nerede ise 2 yıl sonra açılmıştır. Bu durumda 'Kovuşturma yapılamaz' (Kovuşturma yapılamadığı içinde maddi gerçek iddialara göre belirlenemez.) Yargıtayın da bu yönde yüzlerce kararı var. Bu hüküm ortada duruyorken iddianamelerin kabulü hele hele bu iddialar dayanak alınarak tedbir verilmesi gerçekten inanılmaz. (Hala şaşırabiliyoruz!). İlgililerin elinde eski kanun metni mi var ya da 180. Madde gerilerde olduğu için sıkılıp okumadılar mı bilemiyorum!"