Eski belediye başkanı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:41
Eski belediye başkanı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbasan köyünde bir dönem belediye başkanlığı görevini yürüten 2 çocuk babası İbrahim Altınışık (78), 43 AEH 254 plakalı traktör ile Arıkayası mevkiinde arazi yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir alt yola geçip yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri Altınışık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altınışık’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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