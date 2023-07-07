Eski belediye başkanı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbasan köyünde bir dönem belediye başkanlığı görevini yürüten 2 çocuk babası İbrahim Altınışık (78), 43 AEH 254 plakalı traktör ile Arıkayası mevkiinde arazi yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir alt yola geçip yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri Altınışık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altınışık’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- 'Az önce tacize mi uğradım?'
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den açıklama
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'