Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın Vehbi Koç'a cevabı

17 Eylül 2021 Cuma, 17:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazdığı Ramazan Günlükleri isimli kitabında tepki çeken ifadeler yer aldı.

Erbaş, “günaydın” ve “tünaydın” ifadelerini, “Cahiliye dönemi adeti” olarak nitelendirdi.

Erbaş'ın ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken kitabında, “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

ESKİ DİB BAŞKANI DOĞAN: BÖYLE BİR TALİMATIMIZ YOK

1975'te Vehbi Koç'un Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan'a "Günaydın yerine Selamün aleyküm diye bir talimatınız var mı?" sorusu üzerine Doğan "Böyle bir talimatımız yok. Hatipler kendi anlayış seviyelerine göre hareket ediyorlar" dediği öğrenildi.