Eski GATA üyesi Prof. Dr. Doğancı konuştu: ‘Askeri hastanelerin önceki haline dönmesi 30 yıl alır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kapatılması hataydı ama açılması sevap olacaktır” demesiyle bir kez daha gündeme gelen askeri hastanelerle ilgili CHP kanun teklifi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun da bir süredir üzerinde durduğu konuda uzmanlar, sistemin gerekliliğine vurgu yapıyor.

Sağlık Bakanlığına devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin eski Yüksek Bilim Konseyi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, askeri hastanelerin gerekliliği hakkında Cumhuriyet’e konuştu.

‘ORTAK MOTİVASYON’ VURGUSU

“Bu sistem her şeyden önce çatışan bir birliğin moralini yüksek tutabilmek için elzem” diyen Doğancı, çatışma bölgelerinde askeri sağlık personelinin bulunmasının emir-komuta zincirini işlevsel kıldığını ve askerler için ortak motivasyon oluşturduğunu dile getirdi. Yaralanma durumları hakkında Doğancı, “Çok hızlı mermilerle yaralanmalar, şarapnel yaralanmaları, ampütasyonlar, bunlar çok farklıdır ve çok acil müdahale gerektirir. Eskiden sıhhiye askerlerine, yani ‘tezkereci’ dediğimiz askerlere seslenilirdi. Silah arkadaşlığıyla, kimsenin cesaret edemediği, bütün bombaların henüz patlamadığı bir yaralanma alanına onlar girerdi. Bunu mevcut sivil formasyonla yapmanız çok zor” değerlendirmesinde bulundu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİLE HASTANESİ VAR’

Az sayıda askere sahip Avrupa ülkelerinde bile askeri sağlık sisteminin bulunduğunun altını çizen Doğancı, “Hatta, 12 askerimizi geçtiğimiz aylarda metan gazı nedeniyle şehit vermiştik. Orada bile, bulundukları mağara, terör örgütünün sahra hastanesi olarak kullandığı bir alandı. Onlar burada hastane açıyorsa, sizin hastaneniz yoksa, bu büyük bir eksikliktir” sözlerini kullandı.

‘ESKİ HALİNE DÖNMESİ 30 YILI BULUR’

Askeri hastanelerin yeniden açılması gündemini genel manada olumlu karşıladığını belirten Doğancı, “Fakat bunu tekrar kurmak kolay değil. Bunun öğretisi var, hocaları var, başasistanlar, yardımcı hocalar, uzmanlar… Bu iş siville olmaz, sıfırdan tekrardan yetiştirmeniz gerekecek. Kim gelecek burada öğreti yapmaya? Bu çok meşakkatli ve çok zor bir iş. Sistemi bugün kurdunuz diyelim, bu sistem ancak otuz yıl içinde eski düzeyine erişebilir” değerlendirmesini yaptı.