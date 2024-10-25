Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Sadece PKK değil
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ankara’da yapılan terör saldırısının arkasında PKK ile birlikte azmettirici yabancı istihbarat örgütlerinin rol oynadığına işaret etti.
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, önceki gün Ankara’da TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu. Terör örgütü PKK’nin saldırıyı tek başına gerçekleştirmediğine işaret eden Pekin, bunun örtülü bir istihbarat operasyonu olduğuna dikkat çekti. Bazı devletlerin istihbarat örgütlerinin PKK’yi taşeron olarak kullandığına vurgu yapan Pekin, “Arkasında kimler var diye baktığımızda İsrail, ABD ve İngiliz istihbaratı olabileceğini değerlendiriyorum. Ortadoğu’da yeniden yapılanma var. Bu yapılanmayı Batı ve İsrail birlikte yapıyorlar ve bu Türkiye’ye bir takım yükler getiriyor. Sınırlar yeniden değişiyor” dedi.
ORTADOĞU'DA HAREKETLİLİK
İsrail’in Gazze’yi ve Lübnan’ı işgali kapsamında Mısır ve Ürdün sınırlarının değişebileceğine işaret eden Pekin, yakın geçmişte Suriye’nin kuzeybatısında, El Kaide’ye bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki alanda yaşanan hareketliği anımsattı. Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK yapılanmasının ABD tarafından silahlandırıldığını belirten Pekin, Suriye’de ve Irak’ta bulunan sünni grupların bölgede ‘devletçik’ kurma çalışması içinde olduğunu ve Türkiye’nin bu çalışmaların önünde engel olduğuna dikkat çekti. Saldırının zamanlamasının Türkiye’nin olası BRICS üyeliğinin gündemde olduğu bir sürece denk getirildiğini bildiren Pekin, “Bu bir örtülü istihbarat operasyonudur. Arkasında azmettirici birkaç istihbarat örgütünün bulunduğunu söyleyebilirim” diye konuştu. l ANKARA / Cumhuriyet
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