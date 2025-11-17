Eski HDP milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne geçti!

Yeniden Refah Partisi (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, dün Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan da, kongrede resmen YRP’ye katıldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından rozeti takılan Aslan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine de seçildi.
"TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA AKTİF ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİM"
Amida Haber'in aktardığına göre; partinin politikalarını benimsediğini ifade eden Mehmet Ali Aslan, parti teşkilat çalışmalarına aktif şekilde destek vereceğini belirtti.
ERBAKAN YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Öte yandan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 1078'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongrede 1083 delege oy kullanırken, Fatih Erbakan 1078 oy aldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.