Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklanmıştı: ASSAN'a ait 10 şirkete kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan bugün tutuklanmıştı.

Assan Group sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'askeri casusluk' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bununla beraber 'Assan Group' altında faaliyet gösteren 10 şirkete ise kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."