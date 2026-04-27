Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili kritik iddia: 'Ordu'daki güzellik merkezi baskını nedeniyle merkeze çekildi'

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili kritik iddia: 'Ordu'daki güzellik merkezi baskını nedeniyle merkeze çekildi'

27.04.2026 10:08:00
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili kritik iddia: 'Ordu'daki güzellik merkezi baskını nedeniyle merkeze çekildi'

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, Ordu’da görev yaptığı döneme ilişkin kritik iddialar gündeme geldi. Sonel'in Ordu'da yaşanan bir "güzellik merkezi baskını" ve özel hayatıyla ilgili skandallar nedeniyle merkeze çekildiği öne sürüldü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ‘kasten öldürme’ suçlaması, kendisi de ‘delil karartma’ suçlaması ile tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Tunceli Emek Gazetesi’nin aktardığına göre; Tuncay Sonel’in Ordu Valisi olduğu dönemde bir kuaför ile ilişkisi olduğu ve bu durumun eşi Handan Sonel tarafından ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü. 

SKANDALIN BÜYÜMEMESİ İÇİN OLAYI KORUMASI ÜSTLENDİ

Öte yandan Vali Sonel'in eşinin şehirdeki ünlü bir güzellik merkezini bastığı ve olay sırasında merkezin camlarının kırıldığı öne sürüldü.

Skandalın büyümesini önlemek amacıyla, Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun “İlişki yaşayan vali değil, benim” diyerek olayı üstlendiği de iddia edildi.

