Eskişehir’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir işletmede meydana gelen elektrik arızasını gidermeye çalışan elektrikçi Ahmet Pak (29), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Kertek Mahallesi’nde bulunan bir işletmede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arızayı onarmak için çalışma yapan Pak, müdahale sırasında elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ahmet Pak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.