Eskişehir’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

7.04.2026 18:20:00
DHA
Eskişehir’de elektrik arızasını onarmaya çalışan 29 yaşındaki işçi Ahmet Pak, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir işletmede meydana gelen elektrik arızasını gidermeye çalışan elektrikçi Ahmet Pak (29), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Kertek Mahallesi’nde bulunan bir işletmede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arızayı onarmak için çalışma yapan Pak, müdahale sırasında elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ahmet Pak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #iş cinayeti