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Eskişehir'de pes dedirten hırsızlık: Evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar!

Eskişehir'de pes dedirten hırsızlık: Evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar!

29.06.2026 16:13:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de pes dedirten hırsızlık: Evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar!

Eskişehir'de girdikleri evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2’si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.T isimli kadın hakkında hırsızlık suçundan 49 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
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Kent merkezindeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Evin bulunduğu sokaktaki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı.

Şüphelilerin G.T ve Ç.B. isimli kadınlar ile O.T. adlı erkek olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden G.T.’nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli O.T. hakkında ise kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.B. ve G.T. tutuklandı. O.T. de hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

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