Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçe merkezindeki bir eğlence merkezinde Ümit Z. (46) Kenan Ç.(40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Z, Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalandı.
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