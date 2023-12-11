Eskişehir’de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:37

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:38

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda belirlenen bir ikamette ve iş yerinde yapılan arama sonucunda 380 litre etil alkol, 74 litre sahte-kaçak alkol ve 6 sahte alkol kiti ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı.