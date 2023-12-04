Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Kasım-5 Aralık'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, 61 yabancı uyruklu kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Kontrollerde, "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
43 bin 230 lira idari para cezası uygulanan 3 düzensiz göçmen, Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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