Eskişehir'de yurttaşlar sandıklara akın ediyor

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:22

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:24

İBB VE TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimine yurt genelinde yoğun ilgi gösteriliyor. Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan CHP Eskişehir Örgütü de iki merkez ilçe ve 12 kırsal ilçede sandık başında. Eskişehir genelinde 120 sandık kuruldu. Bu sandıkların 62’sinde CHP üyeleri, 60’ında ise üye olmayan vatandaşlar oy kullanabilecek. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı ve akşam 19.00’a kadar devam edecek.

CHP üyeleri kendi sandıklarında oy kullanırken, parti üyesi olmayan vatandaşlar da sürece destek olmak amacıyla 'dayanışma sandıkları' aracılığıyla oy verebilecek. Vatandaşlar, oy kullanacakları yer bilgisine onsecim.chp.org.tr adresinden ulaşabilecek.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Şimdiye kadar gerçekleştirilen oy verme işlemine vatandaşlardan büyük ilgi olduğu görülüyor. Sandıkların kurulu olduğu parti binaları, halk merkezleri, kültür merkezleri ve belde evlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle parti üyesi olmayan vatandaşların gösterdikleri ilgi dikkat çekiyor.

SANDIK ÇAĞRISI

Eskişehir'deki tabloyu değerlendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "şehir genelinde müthiş bir ilgi var. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, bozuk ekonomiye ve nice sorunlara itirazım var diyen herkesi sandıklara bekliyoruz" dedi.

'BOYUN EĞMİYORUZ'

Kuyruktaki son vatandaş bitene kadar sandıkların kapanmayacağını duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şu ifadelere yer verdi: "Baskıya, haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmiyoruz. Her yerde umut var. Her sandıkta kuyruk var. Bu kötü günler geride kalacak. Her şey çok güzel olacak."

'KÖTÜLÜK KAYBEDECEK'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler sandık başına geliyor. Kimsenin kuşkusu olmasın, karanlık günler bitecek, kötülük kaybedecek, Türkiye kazanacak" diye konuştu.