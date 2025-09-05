Eskişehirlilerden altın madeni projesine karşı 4 bin imza: Yaşam alanlarının talan edilmesine onay vermiyoruz

Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerine bağlı Alpagut ve Atalan mahallelerine yapılmak istenen siyanürlü altın madenine karşı imza kampanyası başlatılmıştı. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yayınlanmasının ardından vatandaşlara 10 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süreçte İsmet İnönü Caddesi’nde maden projesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, topladıkları 4 bin imzayı Eskişehir Valiliği’ne sundu

Dilekçeleri vermeden önce açıklama yapan Eskişehir Ekoloji Derneği Başkanı Filiz Fatma Özkoç, "Eskişehir halkı Alpagut Atalan siyanürlü altın madeni projesine onay vermiyor. Ormanlarının, derelerinin, yaşam alanlarının başta proje sahibi Cengiz Holding olmak üzere bir avuç sermayedar tarafından talan edilmesine onay vermiyoruz" dedi.

"ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ FİRMA LEHİNE ÇALIŞTI"

Filiz Fatma Özkoç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin, Eskişehir Tepebaşı Atalan ve Mihalgazi Alpagut mahallelerinin sınırları içinde Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesi adı altında başta Eskişehir olmak üzere tüm Sakarya Havzası'nı, doğamızı ve yaşam alanlarımızı tehdit eden projesine karşı Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak bir aradayız. Bakanlık sürecin başladığı ilk günden itibaren tarafsız bir şekilde yürütmesi gereken süreci başta hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz fakat valilik tarafından soruşturma izni verilmeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik olmak üzere tüm gücüyle ve kararlarıyla açık bir şekilde firma lehine yürütmüştür.

"ESKİŞEHİR MADEN ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAK"

Bugün burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye dair itirazların yapılması için, on gün süreyle askıya çıkan projeye dair kurumların ve binlerce Eskişehirlinin itiraz dilekçelerini vermek için bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta başlattığımız 'Eskişehir Maden Çöplüğü Olmayacak' kampanyamız kapsamında hafta boyunca dilekçe stantları ve maden bölgesi ziyaretlerinde topladığımız binlerce dilekçe ile buradayız.

"SUYUMUZUN MADENLERE VERİLMESİNE ONAY VERMİYORUZ"

Buradan yetkililere sesleniyoruz; Eskişehir halkı Alpagut Atalan siyanürlü altın madeni projesine onay vermiyor. Ormanlarının, derelerinin, yaşam alanlarının başta proje sahibi Cengiz Holding olmak üzere bir avuç sermayedar tarafından talan edilmesine onay vermiyoruz. Yangınlarla yok olan ormanların madenlerle bir kez daha yok edilmesine onay vermiyor! En yakın örneğini Uşak’ta yaşadığımız gibi susuzluk tehlikesi ile karşı karşıyayken suyumuzun madenlere verilmesine onay vermiyoruz. Başta Alpagut Atalan maden projesi olmak üzere Sakarya Vadisi’ni tehdit eden benzer talan projelerine ve bu projelerin çevre etkisinin birlikte değerlendirilmediği proje dosyasına onay vermiyoruz. Canlı yaşamıyla, tarımıyla ve yaşam alanlarıyla el üstünde tutulması ve korunması gereken Sakarya Vadisi’nin siyanürlü altın madeni projeleriyle ekosisteminin ve halk sağlığının yok sayılmasına onay vermiyoruz."