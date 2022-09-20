Estetik için geldi erkek hemşirenin tacizine uğradı: İstifa ettiği ortaya çıktı
Karolin P. isimli kadın, İngiltere'den Türkiye'ye özel bir hastanede estetik ameliyatı olmak üzere geldi. Ancak Karolin P. geldiği hastanede anestezi altındayken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ayrıca Fatih B. isimli şahsın tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.
Estetik ameliyat olmak üzere İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. isimli kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını ileri süren Karolin, durumu hastane yönetimine bildirdi. İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.
TACİZ İDDİASI
Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.
ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ
Karolin P., yarı baygın haldeyken gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre; kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.
ERKEK HEMŞİRE İSTİFA ETMİŞ
Karolin P. ertesi gün taburcu oldu ve yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti. Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.
İSTİFA ŞÜPHE UYANDIRDI
Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.
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