Estetik için geldi erkek hemşirenin tacizine uğradı: İstifa ettiği ortaya çıktı

20 Eylül 2022 Salı, 09:41

Estetik ameliyat olmak üzere İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. isimli kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını ileri süren Karolin, durumu hastane yönetimine bildirdi. İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

TACİZ İDDİASI

Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.

ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ

Karolin P., yarı baygın haldeyken gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre; kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

ERKEK HEMŞİRE İSTİFA ETMİŞ

Karolin P. ertesi gün taburcu oldu ve yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti. Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

İSTİFA ŞÜPHE UYANDIRDI

Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.