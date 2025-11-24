Et ticaretiyle gündeme gelen müdür Meclis'te: Bütçe görüşmelerinde gerginlik!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bakanlık bürokratları kendilerini tanıttığı sırada Macaristan’da et ticareti yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın salonda bulunmasına tepki gösterdi. Alp, “Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle” dedi. Daha sonra Alp ile AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı. CHP’li vekiller, kafalarına kasket takarak salona giriş yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, elinde buğdayla salona giriş yaparak gıda fiyatlarına, çiftçilik yaş ortalamasının artmasına, yurttaşların gıda zehirlenmesinden kaynaklı rahatsızlık yaşamasına tepki gösterdi.

''MÜDÜR MÜSÜNÜZ ŞİRKET SAHİBİ MİSİNİZ''

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bakanlık bürokratları kendilerini tanıttığı sırada Macaristan’da et ticareti yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın salonda bulunmasına tepki gösterdi. Alp, “Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Müdür müsünüz şirket sahibi misiniz söyleyin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle” dedi. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Alp’in söylemlerine karşı tepki gösterdi. Gerginlik büyüdü, karşılıklı atışmalar yaşandı. CHP’li İnan Akgün Alp, AKP’li Açıkkapı’ya yönelik “Sen Elazığ’ın yüz karasısın. Macaristan çiftçisinin hakkını savunuyorsun. Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ’ın hakkını ara” dedi. AKP’li Açıkkapı ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameye gönderme yaparak “Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş. 4 bin sayfalık iddianameyi savunun” yanıtını verdi.