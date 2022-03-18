Et ve Süt Kurumu önünde 'numaratörlü' kuyruk
Ankara Kızılay'daki Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde indirimli et almak için sabah saatlerinde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar için elle yazılan ‘Rulo numaratör' konuldu.
Ankara Kızılay'daki Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde yurttaşlar, indirimli et almak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giriyor. Kuyruğun giderek uzaması üzerine ESK mağazasına elle yazılan ilkel ‘Rulo numaratör' konuldu.
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, İnkilap sokaktaki ESK mağazasında, bankalarda olduğu gibi önce rulodan sıra numarası koparılarak alınıyor. Böylelikle metrelerce uzayıp giden kuyruğun önüne geçildi. Ancak vatandaşlar bu kez de numarası okunduğunda sesi duyabilmek için mağazanın kapısında yığılıyor. Zaman zaman tartışmalar yaşanırken, vatandaşların bekleme süresi ise bir saati buluyor. Sabah 09.00'da açılan mağazada et ve diğer ürünler 11.00 sıralarında bitiyor.
2 KİLO KOTASI
ESK mağazasındaki satışlarda 2 kilo kotası da var. Kıyma, biftek, pirzola ya da diğer ürünlerden en fazla 2 kilo alınabiliyor. Sabah 09.00'da başlayan ve zaman Kasapta 115, zincir markette 92 lira olan kıyma ESK'da 56 liraya satılıyor. 103 lira olan pirzola, zincir marketlerde 180 ve 62 liralık kuşbaşı et de piyasada 100 liradan satılıyor.
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