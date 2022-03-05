Eurostat verileri: 'Avrupa'da en az kırmızı et, tavuk ve balık yenebilen ülke Türkiye'

05 Mart 2022 Cumartesi, 16:32

Yeni yıla gözünü zam haberleriyle açan Türkiye'de, hayat pahalılığı yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlar başta olmak üzere, hemen hemen her alanda fiyatlar fahiş oranda artarken; yurttaş, bir taraftan da ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor.

Halk, zam yağmuru altında ezilmeye devam ederken; sağlıklı ve yeterli beslenme de geri planda kalıyor. Enflasyon altında ezilen yurttaşlar, temel gıda ürünlerine ulaşamıyor.

Son olarak, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünü yeniden hesapladı. Veriler, Türkiye’de halkın üçte birinden fazlasının “doğru dürüst yemek yiyemediğini” gösteriyor.

2020 yılı verilerine göre, “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler” listesinde Türkiye yüzde 37,3 ile zirvede yer aldı. AB ortalaması ise sadece yüzde 8,6.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Eurostat Avrupa ülkelerinde alım gücüne dair araştırma sonuçlarını açıkladı.

Eurostat’ın “doğru dürüst yemek” başlığıyla duyurduğu 2020 yılı verileri “iki günde bir etli yemek, tavuk, balık veya muadili vejetaryen yemek yemeye maddi imkânı olmayanları” gösteriyor. Buna göre 36 Avrupa ülkesi içinde ilk sırada Türkiye var. Türkiye’de halkın yüzde 37,3’ünün “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye” imkanı yok.

Türkiye’yi ise Balkan ülkeleri takip ediyor. Kuzey Makedonya yüzde 36,8; Arnavutluk yüzde 34,3 ve Bulgaristan yüzde 25,9 oranla listede yer alıyor. Bu ülkelerinin ardından oran yüzde 15’e düşüyor.

TÜRKİYE, DÜNYA GIDA ENFLASYONU LİGİNDE 4. SIRADA

Son olarak Türkiye, gıda enflasyonunda ise yüzde 64,47’lik oranla dünyada 4. sıraya yükseldi. Bu alanda, Lübnan yüzde 483’lük oranla ilk sırada yer alırken, onu Venezuela yüzde 389’lük oranla Venezuela, yüzde 67,7’lik oranla Surinam izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44’e yükselmişti. Böylece, 2002 yılı Nisan ayındaki yüzde 52,7’lik oran sonrasında ilk kez enflasyonda yüzde 50 seviyesi aşılmış oldu.