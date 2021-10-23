BM raporu: Türkiye kırmızı et tüketmiyor, obezite artıyor
BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporu Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en az kırmızı et ve deniz ürünleri tüketen ülke olduğunu ortaya koydu. Raporda dikkat çeken bir detay daha var: Türkiye'de et tüketilmiyor ancak obezite hızla artıyor.
Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en az kırmızı et ve deniz ürünleri tüketen ülke. 'Obez ligi'nde ise lider durumda. Veriler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporundan.
Haber Global'in aktardığı rapora göre, Türkiye'de yılda kişi başı ortalama 5 kilogram balık tüketiliyor. Zirvede 92 kilogram ile İzlanda yer alıyor.
Veriler kıyaslandığında Türkiye'de balık evlere neredeyse dört ayda bir giriyor.
"Kırmızı et tüketimi" verilerinde de benzer bir tablo gözleniyor. Türkiye yıllık kişi başı 39 kilogram tüketim ile en az kırmızı et yiyen ülkeler arasında.
Türkiye hem kırmızı eti hem de balığı az tüketiyor ancak ülkedeki obezite oranı hızla artıyor.
Uzmanlar Türkiye'de artan obezitenin nedenlerinden en önemlisinin yetersiz ve yanlış beslenme olduğunu söylüyor.
Diyetisyen Neslihan Aktepe obeziteyle mücadele için beyaz et tüketiminin artması gerektiğini vurguladı.
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