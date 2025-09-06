Evden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedeni bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 10:41:00
İHA
Denizli'de bir apart dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Danışman adlı kişi, ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak'taki bir apartta acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Yaşar Danışman'ın (65) uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi. Apartman sakinleri, son günlerde Danışman'ın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, apart sahibinin yedek anahtarıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Eve giren polis ekipleri, Yaşar Danışman'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan Danışman'ın uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incele ekiplerinin apartta yaptığı incelemelerin ardından Yaşar Danışman'ın cenazesini, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

