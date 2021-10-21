Evinde sırtından 13 kez bıçaklanarak öldürüldü
Düzce'de, ailesinin 2 gündür haber alamadığı Uğur Ay (35) evinde sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle ölü bulundu.
Olay Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ay'dan 2 gündür haber alamayan babası Yılmaz Ay, oğlunun kaldığı eve giderek kapısını çaldı. Telefonla oğlunu arayan baba içeriden telefon sesi gelmesine rağmen açan olmayınca kapıyı zorlayarak eve girdi.
Yılmaz Ay, banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Ay'ın sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Ay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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