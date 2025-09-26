Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 22:53:00
Evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut) bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.

 

Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

