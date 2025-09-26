Evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut) bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.
Şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı pic.twitter.com/fIVk6hxw3X— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 26, 2025
Şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.