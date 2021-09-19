Evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkmışlardı... Acı haber!
Pendik'te 6'ncı evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkan ve geçirdikleri trafik kazasında ölen Rıdvan Ergül (29) ve eşi Güler Ergül'ün (31) cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiindeki kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Rıdvan Güler ve eşi Güler Ergül, iki çocuklarıyla evlilik yıldönümü kutlamak üzere Sapanca'ya gidiyordu. Henüz bilinmeyen nedenle Rıdvan Güler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Güler çifti öldü. Aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet ise yaralandı.
Çocukların hastanedeki tedavisi devam ederken, Güler çifti Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Rıdvan Ergül'ün akrabası Nuri Kırık, "Sabah saatlerinde muhtemelen Sapanca tarafında bir yerde bir, iki günlük tatil yapmak için, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çocuklarını da alıp gidiyorlar" dedi.
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