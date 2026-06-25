Evrensel gazetesi muhabiri Doğa Baskan tutuklandı

Evrensel Gazetesi Muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net sitesinde yayından kaldırılan bir haber nedeniyle tutuklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, bugün saat 10.30’da avukatlarıyla beraber savcılığa giderek ifade veren Baskan, TCK 217/A yani “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” iddiasıyla cezaevine gönderildi. Avukat İlke Işık ise TCK 217/A maddesinin hiçbir koşulunun ve unsurunun oluşmadığını belirterek “Kamuoyunda tartışılmamış ve gündem olmamıştır. Kendisi haberi alır almaz gelmiştir. Tutuklama bu aşamada çok ağır bir tedbirdir. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur” dedi.

Geçtiğimiz günlerde haber merkezine haber taslağı olarak iletilen ancak sehven evrensel.net haber sitesine girilen ve fark edildikten hemen sonra kaldırılan bir metin nedeniyle Evrensel Gazetesi Muhabiri Doğa Baskan hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara’da avukatlarıyla beraber Basın Suçlarını Soruşturma Savcılığı’na ifade veren Baskan, savunmasında 1 yıldır gazetecilik yaptığını, soruşturmayı öğrenir öğrenmez ifade vermeye geldiğini söyledi. Baskan, savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, mahkemede ifadesini tekrarlayan Gazetemiz Muhabiri Doğa Baskan’ın TCK 217/A yani “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

‘TUTUKLAMA ÇOK AĞIR’

Baskan’ın avukatı Senem Doğanoğlu, hiçbir kurumun hedef alınmadığını, haberin yayından kaldırıldığını, halkı paniğe sevk etmek konusunda hiçbir unsur olmadığını belirterek, Baskan’ın sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığını bu yüzden serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

‘KAMUOYUNDA TARTIŞILMADI’

Avukat İlke Işık ise TCK 217/A maddesinin hiçbir koşulunun ve unsurunun oluşmadığını belirterek “Kamuoyunda tartışılmamış ve gündem olmamıştır. Kendisi ifadeye çağrıldığı haberini alır almaz savcılığa gelmiş ve savcılıkta ifade vermiştir. Üniversite eğitimine devam etmektedir. Tutuklama bu aşamada çok ağır bir tedbirdir. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur” ifadelerini kullandı.

KAÇMA ŞÜPHESİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Mahkeme ise yayından kaldırılan haber hakkında “… şüphelinin gerçeklere dayalı olan kamu söylemini tehlikeye attığı, haberin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, şüphelinin gerçeğe aykırı bilgiyi haberleştirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu”nu savundu. Mahkeme gazetemiz muhabiri ve üniversite öğrencisi Doğa Baskan’ın “kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” iddiasıyla TCK 217/A yani “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.