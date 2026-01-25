Eylem sırasında çirkin provokasyon: Kadınlar 'Durdona Khokimova' için sokakta!

Türkiye’de kadın cinayetleri her geçen gün artarken dün Şişli’de parçalanmış bedeni çöp konteynerine atılan, saatler sonra kimliği tespit edilebilen Durdona Khokimova’nın İstanbul'da, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve kadın örgütlerinin çağrısı ile Şişli Pangaltı Metro’da buluşan kadınlar protesto yürüyüşü düzenledi. Eylemde çok sayıda polis hazır bulundu.

“Göçmen kadınlar yalnız değildir” “Koruma aklama failleri yargıla” “Erkek vuruyor devlet koruyor” “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganı atan kadınlar iktidarın politikalarını eleştirdi.

"ETKİN SORUŞTURMA YAPILMIYOR, GİZLİLİK SAĞLANMIYOR"

Kadınların uğradığı şiddeti yetkili birimlere bildirdiğinde etkin soruşturma yapılamadığını ve “kadınların korunamadığını” vurgulayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Yanıbaşımızdan geçen bir erkek bir kadını öldürüp parçalayıp çöpe attı. Durdona’nın yaşamını bilmiyoruz ancak bu cinayetin ardındaki erkek şiddetini tanıyoruz. Göçmen kadınlar sınır dışı edilme tehdidinden çoğu zaman uğradığı şiddetle ilgili karakola başvuramıyor. Etkin soruşturma yapılmıyor, gizlilik sağlanmıyor, uzaklaştırma kararlarına uyulmuyor. Erkek şiddeti iktidarın kadın düşmanı politikalarından doğuyor. Biliyorlar ki erkek yargı kadınlar öldürüldüğünde etkin soruşturma yürütmek yerine kadınların yaşamını tartışıyor. Katiller mahkeme salonlarında kadınları suçlamanın iyi giyinmenin indirim getireceğini biliyorlar. Durdona belki ayrılmak istedi belki kendi hayatına dair karar almak istedi belki hayır dedi ve öldürüldü. Failler cesareti AKP’li vekilin evinde öldürülen Nadira Kadirova’nın cinayetinin üstünün rahatça kapatılabilmesinden alıyor.”

Kadınların yürüyüş yaptığı esnada 2 kez eylemcilerin arasına girerek “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atan, bozkurt işareti yapan bir grup ise polis tarafından uzaklaştırıldı.