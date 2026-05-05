Eylem Tok'un mektubuna baba Aci’den sert tepki: ‘Dava yaklaştığı için algı yaratıyor, önce insan olacak’

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’la birlikte ABD’ye kaçan Eylem Tok, Boston’da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı.

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre, Tok’un açıklamasına Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’den yanıt geldi.

“YAKLAŞTIĞI İÇİN GÜNAH ÇIKARIYOR”

Aci, “Kimseyle helalleştiği yok. Geline para vermişler, kandırmışlar geçen yıl. Bu sene aklına düşmüş herhalde, dava yaklaşıyor. Yaklaştığı için günah çıkarıyor” dedi.

“ONLARI DA KANDIRDILAR, PARA ÖDEDİLER”

Tok’un mektubundaki “kanuni varislerle” ifadesine dikkat çeken Aci, bunun kamuoyunda “acılı aileyle helalleşildiği” algısı yaratmak için kullanıldığını söyledi:

“Mahkemeye yakın, ‘Ben acılı aileyle görüştüm, helalleştik’ gibisinden bir algı yaratıyor. Ama öyle bir şey yok. Dikkat ederseniz ‘kanuni varisleriyle’ diye hukuki bir terim kullanıyor. Ben kanuni varis değilim. Bizim ülkemizdeki medeni kanunlar böyle; evladımızın varisliğine bizi kabul etmiyorlar. Ancak eşi ve çocuğu varis olabiliyor. Onları da kandırdılar, para ödediler, olayın üstünü kapattılar.”

“HELALLEŞME FALAN DEĞİL”

Aci, söz konusu anlaşmanın geçen yıl mayıs ayında yapıldığını belirterek, “O da ‘maddi ve manevi tazminatının karşılığını almış, davadan vazgeçmiş’ diye göstermiş. Bu, ‘parasını verdim helalleştim’ demek. Helalleşme falan değil” ifadelerini kullandı.