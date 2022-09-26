Eyüpsultan’daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı
Eyüpsultan’da bulunan İSKİ şantiyesinde yer altındaki vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesindeki İSKİ şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İSKİ’nin içme suyu projesi inşaatının yapıldığı şantiyede bulunan vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana geldi.
Kazada şantiyede çalışan 1 işçi yaralanırken, olayı gören diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın yaşandığı yerde bulunan şantiye işçileri, yaralı arkadaşlarını çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Kazada yaralanan işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan inceleme ise sürüyor.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Mersin'de patlama: 2 polis yaralı
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!