Eyüpsultan’daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 22:53

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesindeki İSKİ şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İSKİ’nin içme suyu projesi inşaatının yapıldığı şantiyede bulunan vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana geldi.

Kazada şantiyede çalışan 1 işçi yaralanırken, olayı gören diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın yaşandığı yerde bulunan şantiye işçileri, yaralı arkadaşlarını çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan inceleme ise sürüyor.