Faciadan dönüldü: Alevlerin arasından 2 çocuk kurtarıldı!

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Babür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Yangını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay anında evde bulunan 3 çocuk büyük korku yaşadı. Yangın sırasında evde bulunan anne, bir çocuğuyla dışarı çıkarken diğer 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasında alınarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, korku yaşayan çocukları sakinleştirdi.

Ekiplerin çocukları kucaklarına alarak ilgilendikleri anlar duygusal görüntülere sahne oldu. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dairede hasar meydana geldi.