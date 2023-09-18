Facianın eşiğinden dönüldü... İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda 'dinamit' yüklü kamyon devrildi!

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyon, sebze yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza sırada kamyonda bulunan dinamitlerin yola savrulması nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 06:58
Facianın eşiğinden dönüldü... İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda 'dinamit' yüklü kamyon devrildi!
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İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Doğanköy mevkisinde, dün saat 21.30 sıralarında Bursa’dan İzmir istikametine maden ocağında kullanılmak üzere dinamit taşıyan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, önünde giden Naci A. yönetimindeki 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, kasasında bulunan dinamitler yola saçıldı. Kontrolden çıkan kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, otoyolu ulaşıma kapatırken, sağlık ekipleri de sürücülere ayakta müdahale etti.

Yola savrulan dinamitler kontrollü şekilde toplanırken, araçlar ise polis tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

7 SAAT SONRA AÇILDI

Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana gelen kazada yol saatlerce trafiğe kapanmıştı. Ekipler 7 saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar araç trafiğine açtı.


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