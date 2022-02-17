Fahrettin Koca gribe benzetmişti: Yaşamını yitirenler artıyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ölümlerini gribe benzetmiş ve “Grip sayısını günlük ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız” demişti. Tepki çeken bu açıklamanın ardından günlük ölüm sayıları yüzde 41 arttı.

SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Yeni dağıtılan Molnipiravir ilacının “yetersiz bilgi” nedeniyle çare olamayabileceğini belirten Yalçınkaya, “Bakan artan ölümleri yeni kullanılmaya başlayan ilaçla engelleyeceğini iddia ediyor. Fakat uygulamada ciddi sıkıntılar var. Filyasyonda sağlık eğitimi olmayanlar da görev alıyor. Hastaya ‘İlacı istiyor musunuz?’ diye soruluyor. Hasta ‘İçmem gerekirse içeyim’ diyor. Filyasyondaki cevap veremiyor. Çok fazla hasta ilacı kabul etmiyor” dedi.

YÜZDE 41 ARTTI

SES Ankara Şubesi hazırladığı raporda Koca’nın ifadelerinden sonra günlük ölümlerin yüzde 41 arttığını açıkladı. 29 Ocak’a dek 17 günde 2 bin 891 kişi yaşamını yitirirken açıklamadan sonraki 17 günde 4 bin 72 kişi yaşamını yitirdi. SES Ankara Şubesi Yalçınkaya, “Bakan salgının başında da vaka sayılarını açıklamamıştı. Şimdi benzer tavrını sürdürüyor. Halka salgının hafif geçtiğini ve ölümlerin ciddi sayılara ulaşmadığını ifade ediyor. Gelinen noktada maalesef kaygılıyız” dedi.

271 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün, 94 bin 176 kişi Covid-19’a yakalandı. 271 kişi yaşamını yitirdi. Koca, “Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız bu grubun korunmasına bağlı” dedi.