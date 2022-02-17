Fahrettin Koca gribe benzetmişti: Yaşamını yitirenler artıyor
Bakan Koca, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada koronavirüsten yaşanan ölümlere ilişkin, “Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı” ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ölümlerini gribe benzetmiş ve “Grip sayısını günlük ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız” demişti. Tepki çeken bu açıklamanın ardından günlük ölüm sayıları yüzde 41 arttı.
SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Yeni dağıtılan Molnipiravir ilacının “yetersiz bilgi” nedeniyle çare olamayabileceğini belirten Yalçınkaya, “Bakan artan ölümleri yeni kullanılmaya başlayan ilaçla engelleyeceğini iddia ediyor. Fakat uygulamada ciddi sıkıntılar var. Filyasyonda sağlık eğitimi olmayanlar da görev alıyor. Hastaya ‘İlacı istiyor musunuz?’ diye soruluyor. Hasta ‘İçmem gerekirse içeyim’ diyor. Filyasyondaki cevap veremiyor. Çok fazla hasta ilacı kabul etmiyor” dedi.
YÜZDE 41 ARTTI
SES Ankara Şubesi hazırladığı raporda Koca’nın ifadelerinden sonra günlük ölümlerin yüzde 41 arttığını açıkladı. 29 Ocak’a dek 17 günde 2 bin 891 kişi yaşamını yitirirken açıklamadan sonraki 17 günde 4 bin 72 kişi yaşamını yitirdi. SES Ankara Şubesi Yalçınkaya, “Bakan salgının başında da vaka sayılarını açıklamamıştı. Şimdi benzer tavrını sürdürüyor. Halka salgının hafif geçtiğini ve ölümlerin ciddi sayılara ulaşmadığını ifade ediyor. Gelinen noktada maalesef kaygılıyız” dedi.
271 CAN KAYBI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün, 94 bin 176 kişi Covid-19’a yakalandı. 271 kişi yaşamını yitirdi. Koca, “Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız bu grubun korunmasına bağlı” dedi.
İlgili Haberler
- DSÖ'den endişe yaratan açıklama: 'Covid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı'
- Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
- Vakalar rekor seviyeye ulaştı ama Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Peker/BAE/dolar...
- Vergi oranları ve toplumsal adalet
- Oy çekme - itme gücü
- Erdoğan BAE’ye... Gazeteciler hapse!
- İttifaklar, temsiller ve adlandırmalar
- Enerjide ekonomik çözüme yönelmeli - Halit PAYZA
- Siyasal İslam ve cumhuriyet laikliği - Osman Selim KOCAHANOĞLU
- Çıkış kapısı kamucu politika - Nazım MUTLU
- Katiller tatilde gazeteciler hapiste
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!