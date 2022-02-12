Vakalar rekor seviyeye ulaştı ama Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı
Koronavirüste günlük ölüm ve vaka sayıları rekor kırarken, tedbirleri gevşetmekle eleştirilen Sağlık Bakanlığı, bu hafta Bilim Kurulu’nu toplamadı.
Koronavirüs salgınında vaka sayıları 100 bin bandını, günlük ölümler ise 260’ı aştı. Son bir haftada bin 677 yurttaş virüs nedeniyle öldü. Buna karşın, her hafta çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu, bu hafta henüz olağan toplantısını gerçekleştirmedi. Bir duyuru da yapılmadı. Bu hafta uygulamaya geçen dördüncü dozun başladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan bir duyuru da gelmedi.
ÖLÜMLERİN YÜZDE 20’Sİ
Salgındaki gidişatı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Sağlık Bakanı’nın ‘Bu iş bitti, müsterih olun’ açıklaması oldu ama vaka ve vefat sayılarında artış var. İstanbul pandeminin merkez üssü olmuştu. Okulların açılmasıyla vakalar tüm Türkiye’de yayıldı ve arttı” dedi.
Küçükosmanoğlu, “Bakan şimdi İstanbul’da vakaların azalmasını ‘Bakın Türkiye’de de azalacak’ gibi göstermeye çalışıyor ama son bir aydaki ölümler, toplam ölümlerin yüzde 20’sini ve bu oran korkunç. Salgın kendi haline bırakılmış durumda. Bir çok insan test yaptırmıyor. Aşılama oranlarının artması için vefat ve vaka sayıları arasındaki aşılı oranı açıklanmalı” diye konuştu.
KONYA’DA KORKUTAN ARTIŞ
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin ise kentte vakaların 12 kat arttığını söyledi. Çetin, “Konya’da 1 Ocak itibariyle 180 olan günlük vaka sayımız, 27 Ocak’ta 2 bin 400’e çıktı” dedi.
İlgili Haberler
- Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıkladı: Vaka sayısı ne zaman düşecek?
- İzmir’de vakalarda 15 kat artış
- Rusya’da vaka sayısı 200 bin sınırında
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Onlara verelim bu parayı, iki gün geçinebilirler mi?'
- SMA’a hastalarına müjde algısı
- Milyarlarca bütçe yetmedi
- Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı
- Bakanlıktan dikkat çeken mermer ocağı kararı
- Elon Musk açıkladı: 'Gerçek olduğuna inanmak zor'
- Kask takmayan motosikletliden acı haber
- Kaybolmuştu, cansız bedeni kuyuda bulundu
- ABD ile Ukrayna arasında dikkat çeken görüşme
- Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu