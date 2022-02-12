Vakalar rekor seviyeye ulaştı ama Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgınında vaka sayıları 100 bin bandını, günlük ölümler ise 260’ı aştı. Son bir haftada bin 677 yurttaş virüs nedeniyle öldü. Buna karşın, her hafta çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu, bu hafta henüz olağan toplantısını gerçekleştirmedi. Bir duyuru da yapılmadı. Bu hafta uygulamaya geçen dördüncü dozun başladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan bir duyuru da gelmedi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 20’Sİ

Salgındaki gidişatı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Sağlık Bakanı’nın ‘Bu iş bitti, müsterih olun’ açıklaması oldu ama vaka ve vefat sayılarında artış var. İstanbul pandeminin merkez üssü olmuştu. Okulların açılmasıyla vakalar tüm Türkiye’de yayıldı ve arttı” dedi.

Küçükosmanoğlu, “Bakan şimdi İstanbul’da vakaların azalmasını ‘Bakın Türkiye’de de azalacak’ gibi göstermeye çalışıyor ama son bir aydaki ölümler, toplam ölümlerin yüzde 20’sini ve bu oran korkunç. Salgın kendi haline bırakılmış durumda. Bir çok insan test yaptırmıyor. Aşılama oranlarının artması için vefat ve vaka sayıları arasındaki aşılı oranı açıklanmalı” diye konuştu.

KONYA’DA KORKUTAN ARTIŞ

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin ise kentte vakaların 12 kat arttığını söyledi. Çetin, “Konya’da 1 Ocak itibariyle 180 olan günlük vaka sayımız, 27 Ocak’ta 2 bin 400’e çıktı” dedi.