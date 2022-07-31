Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztran son yolculuğuna uğurlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın (96) cenaze namazına katıldı.
CHP'li Faik Öztrak'ın yaşamını yitiren annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Öztrak ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, milletvekilleri ve partililer katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Ayten Öztrak için helallik istendi.
Ayten Öztrak'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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