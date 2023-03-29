Faik Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Faik Öztürk MHP'den hangi partiye geçti?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:37

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:37

Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye geçen Faik Öztürk, "Ben tek adam sistemine karşıyım. Tayyip Bey’i de çok severim. Ama bir karar verildiğinde Tayyip Bey’in onayı olmadan o karar verilmiyor" dedi. Bu sözleri sonrasında Faik Öztürk'ün hayatı yurttaşlar tarafından merak edilip araştırmaya başlandı. Peki, Faik Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Faik Öztürk neden MHP'den İYİ Partiye geçti? İşte ayrıntılar...

FAİK ÖZTÜRK NEDEN İYİ PARTİYE GEÇTİ?

Türkiye’nin kritik seçimine sayılı günler kala partilere aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Adını, sanatçı Safiye Soyman ile yaptığı ortak televizyon ve sahne programlarıyla duyuran Faik Öztürk de İYİ Parti’den Elazığ milletvekili aday adayı başvurusu yaptı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; 2018 seçimlerinde MHP’den aday adayı olan, sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmeyen Öztürk, Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na geçiş sürecini anlattı, “Demokrasi bize şart. Ben tek adam sistemine karşıyım. Tayyip Bey’i de çok severim. Ama bir karar verildiğinde Tayyip Bey’in onayı olmadan o karar verilmiyor" dedi.

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.

Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.

FAİK ÖZTÜRK ÖZEL HAYATI

Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşamaktadır.