Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Hakan Kara'nın hayatı ve mesleği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Hakan Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Kara'nın mesleği ne? İşte ayrıntılar...

HAKAN KARA KİMDİR?

Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomistidir. 2003-2019 yılları arasında Türkiye'de para ve makroihtiyati politikaların analizi, tasarımı ve uygulanmasında öncü rol oynadı. Banka'nın araştırma ve politikasını organize etti.

Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi (BT) rejimi hazırlıkları sırasında, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, teknik becerileri geliştirmeyi ve sorunsuz bir geçiş için altyapıyı oluşturmayı amaçlayan araştırma ve politika departmanlarının tasarımına ve yeniden yapılandırılmasına ana katkıyı yaptı. On üç yıl önce başlatılan bu sistem, Merkez Bankası'nın ana karar alma ve politika çerçevesinin temeli olmaya devam ediyor.

Hakan Kara'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki ana görevlerinden biri, politika çerçevesini uluslararası yatırımcılara ve diğer muhataplara iletmekti. Politika tasarımına ilişkin mantığı ve arka plan düşüncesini açıklayan çok sayıda halka açık konferans ve yatırımcı sunumu yaptı. TCMB politikalarının iletişimini daha da kolaylaştırmak için yeni bir blog başlattı ve 2016-2019 yılları arasında blog serisinin baş editörü olarak görev yaptı.

Hakan Kara, hakemli akademik dergilerde düzenli olarak Türk ekonomisinin değişen dinamikleri ve parasal-makroihtiyati etkileşimler ile değişken sermaye akışlarıyla başa çıkmak için farklı politika araçlarının kullanımına odaklanan makaleler yayınlamaktadır. Akademik konferanslarda ve üst düzey politika panellerinde çok sayıda sunum ve açılış konuşması yaptı ve çeşitli uluslararası konferanslar ve çalıştaylar düzenledi. Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri verdi. Hakan Kara, Central Bank Review'in editörlüğünü ve International Journal of Central Banking'in yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.

ALİ HAKAN KARA ÖZEL HAYATI

Ali Hakan Kara'nın evli olduğu ve bir oğlu olduğu biliniyor.

HAKAN KARA EĞİTİM ALDIĞI ALANLAR