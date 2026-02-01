Fatih Altaylı'dan 'Narin Güran' cinayetine dair kritik soru: 'AKP'li Galip Ensarioğlu’nun ifadesini alacak savcı yok mu!'

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra 'kaybolan' ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında, "Bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü Narin'in ailesi bizim dostlarımız, herkes suçlu değil" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na "odaklanmak gerektiğini" belirtti.

"BİLGİYİ SAKLIYOR AMA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU SAKLAMA GEREĞİ DE DUYMUYOR"

Altaylı, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"AKP milletvekili, Diyarbakır’ın güçlü ve önemli ismi belli ki bu cinayetle ilgili epey bir bilgi sahibi. Bilgiyi saklıyor ama bilgi sahibi olduğunu saklama gereği de duymuyor. Ve ifadesine başvurulan onlarca kişi arasında hâlâ adı yok.

Acaba bir savcı da çıkıp 'Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz' demiyor, diyemiyor. Belli ki, yargı iktidarın gölgesinden bile korkuyor. AKP’li iseniz, bir cinayet ile ilgili bırakın sanık olmayı, tanık bile olmanıza adaletin gönlü razı gelmiyor!"