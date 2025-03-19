Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:02

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:02

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 100 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu kişilerden birisi de Fatih Keleş. Peki, Fatih Keleş kimdir? İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş neden gözaltına alındı?

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, 1970’de Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene’de, liseyi İstanbul’da okudu. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. İş yaşamına 1988’de bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007’de, Beylikdüzü Orgchpanize Sanayi Bölgesi içinde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlük görevini üstlendi. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010’dan bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun üyesidir.

Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 arasında

CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu’nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı.

FATİH KELEŞ ÖZEL HAYATI

Evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Keleş, 25 yıldır Beylikdüzü’nde yaşıyor.

FATİH KELEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.