Fatih'te çöken binada hayatını kaybetti: Kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik olan 2 bina çöktü.
Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmaların ardından 10 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, Semra Uruncan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan Uruncan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Uruncan'ın cenazesi eşi Güngör Uruncan'a teslim edildi.
Eşinin cenazesini teslim alan Güngör Uruncan, “Öptüm onu" diyerek ağladı.
Semra Uruncan'ın cenazesinin, Ayvansaray Yatağan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.