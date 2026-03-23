Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih'te çöken binada hayatını kaybetti: Kadının cenazesi ailesine teslim edildi

23.03.2026 13:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Fatih'te patlama sonrası yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Semra Uruncan'ın (65) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan Güngör Uruncan, “Öptüm onu" diyerek ağladı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik olan 2 bina çöktü.

Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmaların ardından 10 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, Semra Uruncan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Image

Enkazdan çıkarılan Uruncan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Uruncan'ın cenazesi eşi Güngör Uruncan'a teslim edildi.

Eşinin cenazesini teslim alan Güngör Uruncan, “Öptüm onu" diyerek ağladı.

Semra Uruncan'ın cenazesinin, Ayvansaray Yatağan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #Fatih #çökme