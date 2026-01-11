Fatih'te yağışın ardından istinat duvarı çöktü; sokak kapatıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan yağışın ardından otopark olarak kullanılan arsanın istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Olayın ardından trafiğe kapatılan sokakta ekipler yola dökülen parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.