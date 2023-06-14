Fatsa’da antik dönem kenti bulundu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Ordu Lisesi Konferans Salonu’nda Kurtuluş Mahallesi kazı sonuçları değerlendirildi. Ordu İl Turizm Müdürlüğü’nden arkeolog Kaan Özdemir “2021 ve 2022’deki kazılarda belirlenen 20 mezardan birçok eser ortaya çıktı.

Buluntuların antik dönemden bir kente ait olduğu somut olarak ortaya konulmuştur” dedi. Özdemir, “Antik Bolaman Kenti” olarak adlandırılan sit alanındaki çalışmaların 2023’te de devam edeceğini sözlerine ekledi.