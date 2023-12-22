Fazla hesap ödemeyi reddeden turistleri darbedip yağmalayan şüphelilere operasyon: 68 gözaltı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:40

Güncelleme: 22.12.2023 - 15:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında Arapça, Farsça, İngilizce ve farklı dillerde konuşabilen, 'hanutçu' olarak tabir edilen kişiler vasıtasıyla turistlerle tanışarak eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

ÇANTA VE CÜZDANLARININ GASBEDİLDİĞİ İDDİASI

Yüksek hesaba itiraz eden turistlerin yanına işletmeyle yasal bağı olmayan, kendilerini müdür olarak tanıtan kişilerin gelerek para istedikleri, karşı çıkanlar olduğunda ise diğer şüphelilerinde etraflarını sararak korkutmaya çalıştıklarını öğrenildi.

Kendilerine karşı çıkan turistleri darbederek o kargaşada yanlarında bulunan çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını alarak turistlerin mekandan çıkmalarına izin verdikleri belirlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON; 68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 5 eğlence mekanında 93'ü yabancı uyruklu olmak üzere 133 kişiye yönelik 85 adet nitelikli yağma, yağma, çalışmaya karşı koyma, ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışan 140 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 17 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi. Diğer 119 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.